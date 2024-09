MotoGP GP Indonesia 2024 Acosta | Oggi davvero competitivi pista favorevole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Sin da giovedì sapevo che questasarebbe stataper noi. Non c’è solitamente tanto grip qui e in queste condizioni la Ktm fa bene. Ieri abbiamo faticato un po’, maabbiamo risolto tutti i problemi. Ringrazio tutte le persone che stanno lavorando al mio fianco”. Così Pedrodopo aver conquistato il secondo gradino del podio sul circuito di Mandalika. “La gara diè stata molto bella e sono riuscito a mettere in mostra un bel ritmo sin dall’inizio – ha aggiunto -. Il setup è stato molto competitivo: mi ha reso tutto molto più naturale. Il sogno di riprendere Martin c’era, ma lui è il leader del mondiale per un motivo. Nel finale ha imposto un ritmo superiore al mio”. Al momento lo spagnolo della GasGas è ancora sotto investigazione: “Vediamo cosa decide la direzione gara in merito alla pressione delle gomme”.