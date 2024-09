MotoGP Enea Bastianini | Il mio unico obiettivo era la vittoria valeva la pena provarci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Il weekend di Mandalika si chiude con una delusione cocente per, caduto a 7 giri dalla fine del Gran Premio d’Indonesia 2024 di. Un ritiro molto pesante per il romagnolo del team factory Ducati, che rischia di estrometterlo definitivamente dalla corsa per il titolo mondiale dopo essere sprofondato a -75 dal leader della generale Jorge Martin. “Purtroppo ho dovuto compensare la prima parte di gara, che non è andata come speravo. Non riuscivo a spingere, avevo molti pompaggi e apdavo un po’ più di gas la perdevo dietro, quindi ci ho messo veramente tanto a mettere in temperatura la gomma. Ancora non so il motivo, ma purtroppo è andata così“, racconta l’azzurro ai microfoni di Sky Sport. Sul tentativo di rimonta su Acosta e Martin: “Poi ho preso confidenza, riuscivo ad andare forte e a spingere. Purtroppo ho spinto un po’ troppo, ma ci ho provato.