Il Napoli lavora all’acquisto occhio alla concorrenza dalla Premier | le ultime sul nuovo colpo!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato. Sebbene la sessione estiva si sia ormai conclusa, il DS Manna starebbe seguendo un vecchio obiettivo. La stagione sta entrando nel vivo, ma in casasi continua are su più fronti. Uno di questi è senza dubbio il mercato, grazie al quale la società ha allestito una squadra importante da consegnare ad Antonio Conte. Il tecnico salentino è molto entusiasta di quanto accaduto nellesettimane, ma naturalmente si può sempre migliorare. Proprio questo sarebbe l’obiettivo della dirigenza, la quale starebbendo ininterrottamente su un obiettivo. Il calciatore è nel mirino del club partenopeo da diversi mesi. Si tratta di Patrick Dorgu, attualmente in forza al Lecce. Il difensore continua a mettersi in mostra grazie ad ottime prestazioni, le quali facilitano il lavoro della società pugliese.