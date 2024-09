Equitazione | il Belgio si impone a Ligniéres nella Nations Cup Decisiva la prova di cross country

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Una vittoria in rimonta, arrivata anche grazie agli errori degli avversari, ma non per questo meno meritata. Ilfa festa a, dove si è impostopenultima tappa dellaCup di completo. La squadra, formata da Seppe Vilain (in sella a Kawa De La Cour Z), Senne Vervaecke (Google van Alsingen), Wouter de Cleene (Quintera) e Lara de Liedekerke-Meier (Hoonery d’Arville), ha messo insieme uno score di 143.90 penalità precedendo la Gran Bretagna e la Francia padrona di casa. Disastrosa per i britannici e per i transalpini ladi: i primi infatti hanno chiuso a 1084.90, con due eliminazioni, mentre la nazione ospitante ha completato il suo score addirittura a 1108.60 perdendo sia la testa della classifica sia la seconda posizione.