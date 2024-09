Dalle moto ai Tornado la mia vita da top gun

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Lions Club Rubicone ha inaugurato l’anno all’hotel Savini di Bellaria Igea Marina con un ospite d’eccezione: il top gun Alessandro Soldati, 58 anni, di San Mauro Pascoli. Ex pilota die primo ufficiale in Alitalia, ha affascinato i presenti con una coinvolgente presentazione sul tema "Il fattore umano nelle professioni ad alto rischio". Con 38 anni di esperienza nel settore e una laurea in psicologia, Soldati ha esplorato l’importanza del fattore umano non solo nell’aviazione, ma anche in ambiti come la sanità, mostrando come la preparazione e la gestione psicologica siano cruciali in situazioni di forte stress. Ha raccontato Alessandro Soldati: "Fin da piccolo sognavo di fare il pilotaciclistico. Ma per il fatto che poi sono cresciuto e diventato un metro e 86, ero troppo alto per lee mi sono rivolto a mezzi ancora più veloci e potenti come i caccia militari.