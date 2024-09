XXVI Domenica del Tempo Ordinario Commento al Vangelo secondo Marco 938-43 45 47-4838-43 45 47-48

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 28 settembre 2024)scorsa il brano evangelico si concludeva con l’invito di Gesù all’accoglienza: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». (Mc 9.37) Chiaro, diretto e incisivo come sempre, Gesù non lascia nulla di intentato ma ogni occasione è buona per far crescere la fede dei suoi discepoli. Eppure, il brano evangelico di questadelparte con un atteggiamento diverso rispetto all’insegnamento e alle parole di Gesù. In quel, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.