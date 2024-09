Vestirsi bene spesso vuol dire conoscere a fondo la propria fisicità ed esaltarla al meglio Come nel caso dei jeans curvy da donna

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 28 settembre 2024) Il jeans è assolutamente per tutte, basta scegliere la declinazione migliore per valorizzare il proprio fisico. Ecco alcuni modelli che non possono mancare in un guardarobaad alto tasso di glamour. Per outfit chic e di tendenza che esaltano le forme. Design arrotondato e top maculato Optando per un modello dal design arrotondato e dal lavaggio scuro si aggiunge un po’ di pepe al classico denim plus-size. Da abbinare al top maculato. Leggi anche ›esaltare le “”: con jeans eleganti e lusinghieri, per tutte le taglie A vita alta, dalla gamba dritta e con strappo Contemporaneo e casual, il modello dalla silhouette a vita alta dalla gamba dritta e con strappo si può elevare grazie alla T-shirt trasparente e ai sandali col tacco.