S Marco Evangelista il coro della parrocchia si esibisce dal Papa

(Di sabato 28 settembre 2024) Un’emozione indescrivibile, quella provata mercoledì scorso dai componenti deldi San, di Caselle di Maltignano. Il gruppo, infatti, in occasione del cinquantennalechiesa maltignanese, si è esibito addirittura in Vaticano, a piazza San Pietro, davanti allo sguardo attento e incuriosito diFrancesco. I membri del, anzi, hanno anche avuto la possibilità di scattare una foto insieme al Pontefice e di ricevere i suoi complimenti. Dopo aver preso parte all’udienza con il Santo Padre, la corale diretta dal maestro Claudio Bellumore è stata invitata dallo stesso Bergoglio a cantare per lui, davanti alla statua di Sangiunta direttamente da Maltignano. Un’emozione unica.