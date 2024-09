Provato per voi | Claudia Ciocca alla scoperta di una nuova skincare made in Italy

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 28 settembre 2024) “Kalos kai agathos” sostenevano gli antichi greci. Si traduce in “bello e buono”, concetto che Bhica, luxury start-up calabrese di nutraceutica e, ha fatto suo in tutto e per tutto, contemplando la bellezza come forma piu? autentica di benessere psicofisico. Se ci pensate bene, ha senso: se il mio corpo e la mia mente sono in equilibrio, questo si riflettera? sulla mia pelle, sul mio viso, sulla mia immagine. E? una visione che deriva dcultura millenaria della “cura del se?” sibarita, caratteristica proprio del luogo di origine dei fondatori di Bhica, acronimo di Biological Healthy Italian Calabrian Attitude.