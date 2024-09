Power Rangers | Hasbro annuncia piani entusiasmanti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 28 settembre 2024) Il marchioè stato un po’ in silenzio radio dopoCosmic Fury e, sebbene ci siano stati alcuni progetti qua e là, i fan sono curiosi di sapere cosa potrebbe riservare la prossima era per il franchise. Sembra che, nonostante la mancanza di annunci, ci siano effettivamente dei progetti in cantiere per il franchise, come risulta da una domanda di Moriba Forde di Moriviews al presidente diOlivier Dumont. Pur non entrando nello specifico, Dumont ha detto che ci sono “per diversi marchi, tra cui”. Un momento di cambiamento Il franchise ha celebrato il suo 30° anniversario nel 2023, pubblicando uno speciale sulla reunion in Una Volta e Per Sempre e l’ultima stagione consecutiva dicon Cosmic Fury.