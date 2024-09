LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos rinvio a tempo indeterminato Vento a 4 nodi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Nuova partenza fissata per le 14.55. 14.40 Domani invece non dovrebbero esserci problemi. Attesotra 9 e 18. E’ quello preferito di? Almeno si gareggia 14.37 Non si partirà neanche alle 14.45, ma ora non viene resa nota l’entità del. Semplicemente si attende a. 14.35 A questo punto inizia a farsi largo l’ipotesi che oggi si disputi una sola regata. O addirittura nessuna. Ma è ancora presto. 14.31 Nuovoalle 14.45. 14.27 Oggi c’è da attendere. La Coppa America è anche questa. 14.22 Ilvaria tra 4 e 8adesso. 14.21 Partenza spostata alle 14.35. 14.20 Spithill si è completamente sdraiato sulla barca, sta riposando 14.18 Ancora un: 14.30. 14.15 Dieci minuti alla partenza. Ipotetica 14.13 Splende il sole a Barcellona, semplicemente non c’è