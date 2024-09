La maglia della Fiorentina al presidente della Stampa estera Maarten Van Aalderen

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 –Vandell'Associazionein Italia e grande tifoso viola dopo aver lavorato a Firenze per nove anni all'iniziosua carriera, è stato omaggiato dallacon unapersonalizzata. Lanumero 10 è stata consegnata daldell'OdgToscana, Giampaolo Marchini durante il corso organizzato dalla Fondazione Odg Toscana a Palazzo Grazioli, a Roma, sede. Tema del corso era 'Il ruolo del corrispondente estero tra diritto di cronaca e deontologia’. Presenti anche Carlo Bartoli,Cnog, Hannah Roberts, corrispondente per Politico in Italia, Irene Savio, corrispondente El Periodico e Raffaele Capparelli, consigliere Fondazione Odg Toscana.