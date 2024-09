Griglia di partenza Superbike GP Aragon 2024 | risultati e classifica Superpole Bulega davanti a Iannone!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Motorland. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladi. Turno decisamente intenso in terra spagnola in vista della gara-1 di oggi pomeriggio, domani spazio aRace e gara-2. Nicolòha conquistato la pole position in sella alla Ducati, precedendo Andreae Alvaro Bautista. Il dominio della scuderia di Borgo Panigale prosegue con Danilo Petrucci, che apre la seconda filaal rientrante Toprak Razgatlioglu con la BMW: il leader del Mondiale deve respingere l’assalto di Nicolò. A seguire la Kawasaki di Alex Lowes e la Yamaha di Andrea Locatelli, poi la Ducati di Sam Lowes e la Honda di Iker Lecuona.