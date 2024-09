Elettra Lamborghini nel mirino del Fisco | Omessi ricavi per un milione di euro

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 28 settembre 2024)è stata denunciata per evasione fiscale: secondo le Fiamme Gialle la cantante avrebbe omesso di dichiarare una cifra di quasi 1,1 milioni di, relativa agli anni 2021 e 2022, derivante dalla sua attività di influencer. Come spiega il Corriere di Bologna, la denuncia è stata presentata dopo una verifica fiscale sulla ditta individuale Deseos ent. Srl, intestata appunto a, costituita nel 2019 e con sede ad Argelato (Bologna). La replica: «Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente»ha risposto alle indiscrezioni del Corriere di Bologna, dicendosi «sorpresa» e bollando come «infondate e incorrette» le notizie sulla presunta evasione fiscale. Lo ha fatto con una storia pubblicata su Instagram: «Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente.