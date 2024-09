Campionato grandi firme Quante big in rampa di lancio Rbr punta sul fattore Flaminio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Una regular season di sette mesi, dal 29 settembre al 27 aprile. Poi play-in, playout e playoff anche fino al 18 giugno. È davvero lunghissima, la stagione di A2 alle porte. Ma è anche vera, sportivamente onesta. Tutt’altra storia rispetto a un 2023-2024 sghembo, con il girone rosso decisamente di un altro livello rispetto a quello verde. La A2 che sta per cominciare è la migliore da tanti anni, con nobili decadute enti in cerca di gloria. Colossi pluriscudettati e piccoli centri che badano al sodo, a salvarsi. Girone unico per tutte. 20 squadre, 38 gare di regular season ma un’andata che non ricalcherà affatto il ritorno. Un esempio? Rimini affronterà Udine alla prima e renderà visita in Friuli alla 17ª di ritorno, il 13 aprile. In mezzo una centrifuga di partite per una sola promozione diretta. Dal 2° al 7° posto accesso diretto ai quarti playoff.