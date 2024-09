Uomini e donne anticipazioni registrazione 27 Settembre 20 | scatta il primo bacio passionale del trono classico

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nella puntata registrata oggi di, il percorso dei tronisti continua a riservare sorprese e momenti di tensione. Gabriele si è trovato al centro dello studio insieme a Sabrina e Ilaria, sottolineando l’importanza di non sentirsi eccessivamente pressato nelle sue decisioni sentimentali. Martina, dal canto suo, è stata chiamata a scegliere solo due esterne, ma la sua decisione ha sorpreso tutti: ha annullato l’uscita con Ciro, che l’aspettava in casona, preferendo passare più tempo con Gianmarco. Questo ha causato delusione e tensione. Michele Longobardi, invece, ha vissuto un momento di forte chimica con una corteggiatrice, culminato in unappassionato.