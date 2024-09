Un nuovo film d' animazione che esplora tecnologia e natura | dal 10 ottobre al cinema

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) – Tocca tanti temi “Il robot selvaggio”, ilDreamWorks Animation neidal 10: dall’Intelligenza artificiale all’amore genitoriale, dalla coesistenza pacifica oltre i conflitti al rapporto tra, alla gentilezza come strumento per superare la diffidenza. Ilscritto e diretto da Chris Sanders è tratto dal bestseller di Peter Brown e racconta la storia di un robot abbandonato su un’isola disabitata che deve far fronte al rifiuto degli animali che la popolano, e che scoprirà un aspetto di sé che non era stato “programmato”.