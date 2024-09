Starmer incontra Trump e non Harris E zittisce la sinistra sotto choc | Lui era disponibile lei no

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nuova lezione di pragmatismo di Keirallatutta odio e ideologia: il premier laburista britannico ha avuto un incontro di due ore, il primo, con Donaldmentre si trova a New York per l’Assemblea generale dell’Onu. “Credo molto nelle relazioni personali sulla scena internazionale. Credo che sia davvero importante sapere chi è il proprio interlocutore in un determinato Paese, conoscerlo personalmente, conoscerlo di persona”, halineato, che pure in passato, da leader dell’opposizione, aveva avuto parole molto critiche nei confronti del tycoon.