Saudi League | Al Nassr a gonfie vele Pioli vince la terza partita su tre

(Di venerdì 27 settembre 2024) Va al’Aldi Stefano, che raccoglie lavittoria in tre panchine dal suo arrivo, la seconda su due indopo il fortunoso successo nella coppa nazionale in settimana. Nell’anticipo del campionato arabo, la formazione gialloblù ha battuto per 2-0 l’Al Wehda, grazie al gol di Angelo nel primo tempo e al rigore di Cristiano Ronaldo, inarrestabile, nella ripresa. Prima dell’inizio del match, tifosi in festa per l’ex allenatore, tra le altre, del Milan, che è stato accolto durante il riscaldamento dal solito coro “is on fire”, con la risposta divertita e grata del tecnico emiliano.