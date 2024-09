MotoGP riparte il braccio di ferro tra Martin e Bagnaia Equilibrio massimo ma occhio agli intrusi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si comincia a fare sul serio nel Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo dei venti atti del Mondiale di2024. Sabato avremo le qualifiche (ore 4.50 italiane) e la Sprint (9.00), dove ripartirà la furibonda batta per l’Iride tra Jorgee Francesco. Attualmente, i due sono separati da 24 punti, ovverosia una differenza ancora trascurabile a questo punto della stagione. Pecco deve però reagire dopo la sberla patita domenica scorsa a Misano, dove un brutto errore lo ha privato di un piazzamento sul podio. In realtà, sia lui cheator ultimamente stanno sbando parecchio, indice di quanto sia tesa la lotta per il titolo. Il venerdì di Mandalika non ha rotto l’impasse, confermando la sostanziale equivalenza prestazionale tra l’uno e l’altro. Attenzione allora