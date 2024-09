Matteo Berrettini si ritira dall’Atp di Tokyo | nuovo stop per il tennista romano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Brutte notiziediè stato costretto arsi dal torneo a causa di unproblema fisico. Il, che stava conducendo il match contro il giovane talento francese Arthur Fils, ha dovuto interrompere l’incontro dopo aver vinto il primo set al tie break. La causa del ritiro è un infortunio agli addominali, l’ennesimo acciacco che impedisce adi proseguire il suo percorso in un torneo importante. Nonostante avesse chiamato un time out medico e avesse ricevuto cure a bordocampo, il giocatore azzurro non è riuscito a proseguire la partita, portando a un epilogo che ha deluso i suoi fan. Questo ennesimofisico arriva in un momento delicato per il leader della squadra italiana di Coppa Davis, che proprio recentemente aveva trascinato l’Italia alle Finals nella fase a gironi della competizione.