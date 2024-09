Farmaci approvazione in Ue di 2 nuove terapie per patologie colestatiche rare

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per elafibranor nel trattamento della Colangite biliare primitiva (Pbc) in combinazione con acido ursodesossicolico (Udca) negli adulti con una risposta inadeguata all'Udca o come monoterapia nei pazienti che non tollerano il trattamento. Elafibranor è 'first in class', il primo di una nuova classe