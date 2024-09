Emis Killa fuori il video di Nino Nino hit con Massimo Pericolo Merk & Kremont

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024)ilclip ufficiale di, il singolo diilclip ufficiale di, il singolo di, disponibile dal 13 settembre su tutte le piattaforme e in radio. Con la regia di Marc Lucas e Igor Grbesic, ilclip ufficiale vede i quattro protagonisti della canzone divertirsi alle giostre, accompagnati dalle classiche luci colorate da parco giochi.irrompono al luna park tagliando le catene delle recinzioni, seguiti da. Tra giri sugli autoscontri, air hockey in sala giochi, costanti impennate sui booster con fughe dalla polizia, nasce il mix perfetto per creare un clima d’amicizia e spensieratezza.