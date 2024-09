Dietro al nuovo logo la storia del marchio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due ’O’ incrociate che simboleggiano i fratelli e patron del, Annalisa e Luca Caruso, dando vita a undall’aspetto prezioso e leggero, pronto a brillare su ogni scarpa e a illuminarla di una nuova originalità. Ilmonogramma di Ovyé rappresenta e consolida il legame tra l’azienda e le donne che da sempre hanno scelto di far parte del suo mondo. Ovyé è pronta a volare ancora più in alto, scintillante e colorata.al rinnovamento del simbolo si cela la lungadel brand, la sua passione per la bellezza e l’eleganza; all’orizzonte si intravede un percorso da seguire con ancora più coraggio e voglia di innovare. Un brand dedicato a tutte le donne libere che sanno osare ma restano attente al comfort e alla qualità di tutto ciò che indossano.