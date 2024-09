Coppa Italia Monza rifila tre sberle alla crisi Brescia ko Nesta lancia Martins Jr

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bologna toglie, Bologna torna. Appuntamento a dicembre, varrà per gli ottavi di finale di unache per ilvuol dire sorriso:kappaò, 3-1 e passaggio del turno in un pomeriggio dove era tutto da perdere considerate le condizioni. Intanto il campo appesantito dpioggia, quindi l’elenco dei disponibili falcidiato dagli infortuni, fino al momento complessivo di una squadra che in campionato non è ancora riuscita a trovare la via del bottino pieno pur essendoci andata vicino salvo poi raccogliere qualche beffa di troppo. Invece il derby lombardo torna a dare sorrisi come nell’ultimo precedente di più di 2 anni fa: allora si giocava per i playoff con vista sulla A, ieri per andare avanti in una competizione che per le cosiddette piccole vale tanta roba.