Concerto per la pace a Milano il 23 ottobre | tutti gli artisti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 23la musica italiana si unirà all’Unipol Forum dinelPer la– Live contro le guerre. Un evento benefico il cui scopo sarà sensibilizzare non solo sulla necessità, ma sull’urgenza di promuovere la, e sostenerequelli che soffrono per via delle emergenze umanitarie generate dai conflitti. Sul palco saliranno esponenti di ogni genere, dal rap al rock: ci saranno infatti Fiorella Mannoia, Annalisa, Elodie, Rose Villain, J-Ax ed Elisa. E ancora, si esibiranno Piero Pelù, Brunori Sas, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta. Senza dimenticare Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Madame e Giuliano Sangiorgi. Attraverso la loro voce e la loro arte, tutte le star si faranno promotrici del messaggio universale secondo cui laè un diritto appartenente a. Soprattutto però ricorderanno che chiunque può fare la differenza.