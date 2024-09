Andrea Carnevale rivela | Mia madre uccisa da mio padre Ho raccolto il suo cervello

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 27 settembre 2024), ex attaccante del Napoli, della Roma e della Nazionale italiana, e attuale responsabile dello scouting dell’Udinese, hato una tragica storia personale durante un’intervista a La Stampa.ha raccontato l’episodio in cui suafudalin un momento di follia: “Una mattina miosi è svegliato, ha preso un’accetta ed è andato a uccidere miamentre lavava i panni al fiume vicino casa. Una delle mie sorelle era lì, io stavo giocando a pallone lì vicino. Hoildi mia mamma nel fiume e l’ho portato alla caserma. Ho detto al maresciallo: ‘Hai visto che poi è successo? Quante volte sono venuto qui, e ora il sangue lo vedi’”. Nonostante la gravità del ricordo,ha sottolineato di non provare rancore per suo, riconoscendo che l’uomo era malato e non era stato curato adeguatamente.