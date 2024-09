A Saviano i funerali delle vittime il racconto del carabiniere | Mamma mamma…la speranza in quei brevi lamenti nelle macerie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“”: sono durati pochi secondiflebiliche provenivano dalle, un lasso di tempo breve ma fondamentale, che ha consentito di indirizzare immediatamente i primi soccorsi e salvarevite. E, per fortuna, c’erano due carabinieri a captarli. E’ una storia in cui gioia e amarezza si fondono quella raccontata all’Ansa dall’appuntato scelto Dario D’Ambrosio il primo a intervenire insieme con il collega brigadiere capo Mario Michele Conte davanti a ciò che restava di un’abitazione, a, in provincia di Napoli, sventrata, la mattina di domenica scorsa, 22 settembre, da una potente deflagrazione, forse innescata da una bombola di gas.