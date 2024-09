Truffa online al Circeo bottino da 750 euro | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) San Felice, 26 settembre 2024 – E' stato identificato ein stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di San Feliceper il reato diai danni di un 49enne di Terracina , un cittadino 21enne di origini siciliane, il quale con aritfizi e raggiri mediante invio di messaggi su nota piattaforma messaggistica, si faceva accreditare tramite bonifico sulla sua carta di credito prepagata, la somma di 750per l'acquisto di un motore termico, che l'indagato aveva posto in vendita su siti e-commerce. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.