Scoperto lo squalo fantasma la nuova specie negli abissi della Nuova Zelanda

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Un muso stretto e allungato, simile ad una piccola proboscide, occhi grandi per vedere nell’oscurità deglie pelle liscia marrone “cioccolato”: è ladiindividuata dagli scienziati del National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA). Il ‘pescedal naso stretto’ (Australasian Narrow-nosed Spoookfish) è stato descritto per la prima volta dalla scienziata Brit Finucci, del NIWA. Il nome scientifico, attribuito da Finucci, è ‘Harriotta avia’, scelto in onorenonnastudiosa: “Avia significa nonna in latino; ho voluto dedicarle questo nome perché mi ha sostenuto con orgoglio nella mia carriera di scienziata”, ha detto Finucci. Inoltre, laappartiene al gruppo delle ‘chimere’, che sono dei pesci molto antichi e quindi degli ‘avi’ di altre, ha aggiunto.