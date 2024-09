Neres titolare contro il Palermo | la prima volta dal primo minuto al Maradona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Notizie calcio Napoli. Davidindosserà per lala maglia dadel Napoli nella sfida di questa serail, valida per la Coppa Italia. Dopo aver già mostrato le sue doti nei brevi spezzoni giocati in campionato, questa sarà l’occasione perfetta per il brasiliano di far vedere il suo talento fin dal. Come riportato dal Corriere dello Sport,ha già collezionato tre assist in altrettante apparizioni, mettendo in mostra tutta la sua abilità nel dribbling e nella visione di gioco. Un avvio promettente: l’uomo degli assist Il quotidiano sportivo racconta di un Daviddeterminato a confermare quanto di buono fatto vedere finora. Con tre assist in tre partite, il brasiliano ha già contribuito in modo decisivo, servendo assist al bacio per Simeoneil Bologna, Anguissail Parma e Buongiornoil Cagliari.