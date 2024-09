LIVE Servette-Roma 1-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA | giallorosse al sicuro all’intervallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PSG-JUVENTUS DIDALLE 18.45 47? Termina la prima frazione dopo 2 minuti di recupero!avanti 1-4 e qualificazione alla fase a gironi sempre più vicina. A tra poco per il secondo tempo! 45? KUMAGAIII! E SONO QUATTRO, 1-4. Palla al bacio di Haavi che invita la giapponese di fronte a Bottega, tocco di sinistro in scivolata su inserimento centrale! 44? Bottega salva su Viens! Lanciata da Thogersen in campo aperto, la numero 7 viene fermata sulla destra dalla scivolata dall’estremo difensore del. 42? GIUGLIANOOO, TRIS, 1-3. Destro fulminante di prima intenzione, dal limite dell’area dopo il lavoro sulla destra di Dragoni. 40? Traversone potenzialmente pericoloso dalla corsia destra di Bourma, attenta Ceasar che abbraccia il pallone.