Jannik Sinner in Cina dopo la vittoria l' annuncio | Forfait un pesante passo indietro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Torna in campo, fatica. Ma vince. Ed è l'unica cosa che conta. Si parla di, i numero 1 al mondo tornato a misurarsi in un torneoil trionfo agli Us Open: l'altoatesino ha esordito agli Atp 500 di Pechino, contro di lui il cileno Nicolas Jarry, battuto in tre setaver perso la prima partita. Insomma, come detto non il più semplice degli esordi, per, anche se oggettivamente nel secondo e nel terzo set non c'è stata partita. D'altronde la stagione è serratissima, gli impegni molteplici, e in tempi recenti un impatto, per certo, lo hanno avuto anche la vicenda Clostebol e la morte della zia Maggie, a cui il 23enne ha dedicato sia gli Us Open sia la primaa Pechino.