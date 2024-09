Formazioni ufficiali Monza-Brescia Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ledi, partita valida i sedicesimi di finale di. Chi sarà la prossima avversaria del Bologna? Lo decreterà il match dell’U-Power Stadium, in cui si sfideranno due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera diversa. Ilnon ha ancora ottenuto una vittoria in cinque giornate di Serie A, mentre ilnon ha mai pareggiato in sei turni di B. Calcio d’inizio alle ore 18:30. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.