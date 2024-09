Chicago PD | perche Burgess era assente nel primo episodio della stagione 12?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) La nuovadiPD ha preso il via il 25 settembre negli stati uniti, quando il crime drama di successoNBC è tornato con ildodicesima. L’ha segnato la prima puntata dello show senza Tracy Spiridakos, che ha lasciato la serie alla fine dell’undicesimadopo otto stagioni di show. Sorprendentemente, però, Upton non era l’unico personaggio mancante nella premièredodicesima: all’inizio dell’è stato spiegato cheera fuori città. Durante una rapida battuta, Ruzek rivela chesi trova a New Orleans per una conferenza, una battuta utilizzata per spiegare perché il personaggio di Marina Squerciati non era presente nell’