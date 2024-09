Assassin’s Creed Shadows | rinviato da Ubisoft al nuovo anno la nuova data di uscita slitta al nuovo anno

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cambio di piani in casa. Inizialmente previsto per il 15 novembre 2024,è stato ufficialmentedi tre mesi, in quanto lo studio franco-canadese necessita di più tempo per rifinire e ottimizzare il gioco. Ladiè il 14 febbraio 2025. La voce girava già da qualche giorno ma ora è ufficiale. Infatti, attraverso un comunicato stampa rilasciato sui profili social di(che potete vedere sotto), lo studio franco-canadese annuncia il rinvio di, ilcapitolo della saga action RPG, per la prima volta ambientato nel Paese del Sol Levante. A causa delle scarse vendite di Star Wars Outlaws, uscito il 30 agosto,ha ben pensato di rivedere le proprie strategie e posticipare un videogioco a cui lo studio tiene molto, per evitare un ulteriore insuccesso.