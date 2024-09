Tifosi della Lazio arrestati ad Amburgo disordini nella città tedesca prima della partita di Europa League

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 settembre 2024)durante la trasferta di: responsabili didinottataditra Dinamo Kiev e, la polizia diha arrestato 50biancocelesti. L’intervento è avvenutocentralissima piazza del municipio, dove il gruppo è stato fermato e perquisito. Durante il controllo, le autorità hanno rinvenuto coltelli e spranghe, portando all’arresto immediato dei. L’arresto deiin Germania Come spiega Il Messaggero, i supporter laziali, giunti in Germania per assistere allaal Volksparkstadion, sono stati trasferiti in questura con un autobus, dove l’arresto è stato confermato.