Nando De Luca Garbo e Bruno Gambarotta celebrano Ernesto Ferrero al PeM!

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al PeM Festival arrivanoDee un omaggio afino a ottobre in dieci comuni piemontesi con la direzione artistica di Enrico Deregibus. Un viaggio tra parole e musica al “PeM! Festival” Prosegue con successo di pubblico “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni a ingresso gratuito con la direzione artistica di Enrico Deregibus che si snoda fra dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato, dove questa edizione ha preso il via il 24 agosto. Il programma del “PeM! Festival” Il festival “PeM!” continua a offrire un ricco programma di eventi imperdibili. 27 settembre Venerdì 27 settembre, alle 21.30, si svolgerà un concerto/incontro condeal Teatro Verdi di Pontestura.