Mio padre Dario San Francesco e il Dio che ama i giullari

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quando nel 1977 la Rai, dopo 16 anni di ostracismo, mandò in onda Mistero Buffo,fu additato come il più terribile dei mangia preti. Nel 1999 poté però recitare, Lu Santo jullare addirittura nel Cenacolo di Santa Croce, gestito dai frati francescani, a Firenze. E quest’accoglienza è oggi riconfermata nel venticinquennale di quella serata: il 26 settembre, nella stessa meravigliosa sala, Mario Pirovano, per più di 30 anni allievo di, reciterà la storia del Santo che si definiva giullare di Dio. In questo lasso di tempo parecchi religiosi hanno rivalutato i racconti “religiosi” di mio. Alcuni sono arrivati a riconoscere che non c’era nulla contro la fede cristiana ma soltanto la critica verso alcuni esponenti del potere ecclesiastico. E certamente ha aiutato questa svolta la coraggiosa ammissione delle colpe della chiesa nei secoli da parte di Papa Wojtyla.