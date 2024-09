Lo scaricabarile di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La scorsa settimana, mentre ero in attesa di accomodarmi nel salotto televisivo di Bianca Berlinguer, ho ascoltato l’intervista che la conduttrice ha fatto a. La segretaria del Pd, in completo rosa confetto e camicia bianca (a quanto pare l’armocromista fa ancora parte dello staff), in mezz’ora ha parlato di sanità, lavoro e costo dell’energia e per una volta mi è parsa più concreta del solito. Niente ius soli, diritti Lgbt, fine vita eccetera. Tuttavia, mentre l’ascoltavo allarmarsi per la bolletta che grava sulle imprese italiane mi sono chiesto: quindi, che si fa? Il Pd dice sì al nucleare? Al discorso appassionato della giovane segretaria mancava infatti la conclusione. Tutti sappiamo che in Italia si paga la corrente molto più che in altri Paesi, ma questo è frutto di una scelta fatta nel 1987 e ribadita nel 2011.