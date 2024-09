Le grandi sfide del mondo pizza in Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Che vitalità nellana. Aperture su aperture, tanti giovani con voglia di emergere e di far emergere i propri territori. Forse non c’è campo della ristorazione (insieme ai cugini panificatori) che, in questi anni, stia facendo - collettivamente - tanti sforzi in direzione della valorizzazione agricola, del recupero della biodiversità e dei ricettari dimenticati. I maestri visionari, come Gabriele Bonci e Franco Pepe (non a caso entrambi al vertice di Pizzerie d'2025), hanno trascinato il settore con il loro esempio, anche quando quasi nessuno li capiva (e ci credeva). Il caso Calabria Oggi ci troviamo di fronte a interi areali che sgomitano: la Calabria è un esempio tra i più virtuosi. Una regione che, grazie ai suoiioli, sta facendo passi da gigante nel settore, portando alla ribalta un patrimonio straordinario di prodotti.