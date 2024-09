Giornata Europea delle Lingue | al Teatro Petrolini di Testaccio si parla di turismo enogastronomico nel Lazio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA – Giovedì 26 settembre, in occasione della, l’Associazione Stanza 236, con il contributo di Arsial e della Regione, ha promosso un evento dal titolo:nel: cultura, lavoro e ambiente. Dalle ore 11:30 del mattino e per tutta la, nella cornice deldi, sito in via Rubattino 5 a Roma, si alterneranno momenti di approfondimento divulgativo, degustazioni e intrattenimento, aventi tutte il filo conduttore della promozione turistica del territorio regionale, attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti tipici locali. Ricordiamo che il, secondo recenti indagini, esprime ben 26 tra marchi DOP, IGT e STG, che lo rendono unarealtà guida in Italia e in Europa in questi termini.