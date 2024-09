Faenza si ribella | Troppa burocrazia Faremo gli interventi senza autorizzazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Ravenna) Il sindaco di, Massimo Isola, ha scelto ieri di passare il Rubicone, attuando d’ora in poi quella che ha chiamato "disobbedienza istituzionale". Ha comunicato la sua decisione direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una lettera inviata ieri: sarà il Comune a occuparsi dei lavori di ricostruzione di cui la sua città ha bisogno,attendere il via libera della struttura commissariale e degli altri enti coinvolti. Lo farà in deroga, consapevole di quello cui lui e la macchina comunale potrebbero andare incontro: "Ringrazio i dirigenti e i tecnici per il rischio che hanno scelto di assumersi – spiega il sindaco –, accettando di firmare gli atti che servono a procedere".