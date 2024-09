Calciomercato Napoli Manna già al lavoro | il colpo arriva dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La stagione è appena cominciata, ma ilpensa già al. Il club azzurro ha dato il via all’era Conte con una sontuosa campagna acquisti estiva e ora vuole continuare a rinforzare l’organico per riappropriarsi dello scudetto. L’avvio degli azzurri è da considerarsi promettente e – dopo il passo falso alla prima di campionato contro il Verona – sonoti 10 punti in quattro partite e un conseguente secondo posto in classifica, alle spalle di un sorprendente Torino. Tra le big, quindi, ilè la squadra che ha fatto meglio in questo primo scorcio di stagione, ma il direttore sportivo,, è già ale starebbe guardando inper aggiungere un altro tassello di valore ad rosa già competitiva., Samu Costa per il centrocampo: si può chiudere a 11 milioni Ilva forte in campionato ma ha già un occhio sul