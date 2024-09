Superbike Nicolò Bulega ci crede davvero Davanti a lui c’è il treno che porta al Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Adessociper, perché ilsu cui spera di salire è ripartito dalla stazione di Cremona in perfetto orario. Prossima fermata, Aragon. Si tratta di un convoglio molto esclusivo, per il quale viene stampato un solo biglietto ogni anno. La destinazione finale è il titolo iridato. Per molti, questo, non passa mai. Altri hanno le risorse per fare l’abbonamento, ma sono pochissimi. Nel mezzo, c’è il gruppo di chi si trova sulla pensilina giusta una o due volte nella vita. L’emiliano è ancora giovane, compirà 25 anni a metà ottobre e verosimilmente avrà più di un’opportunità di salire sui vagoni della gloria imperitura. Cionondimeno, non c’è nessuna garanzia che il convoglio iridato possa ripassare sul binario dove lo si sta aspettando. Dunque, se c’è la possibilità di salirci, è bene farlo al volo. Potrebbe non presentarsi mai più.