Presunto dossieraggio a Perugia udienza rinviata a novembre

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Riprenderà il 12l'davanti al tribunale del Riesame per l'appello della Procura della Repubblica dicontro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari per l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Antonio Laudati, e per il finanziere Pasquale Striano, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi. La decisione è stata presa alla luce del deposito di nuovi documenti di indagine da parte dell'ufficio diretto da Raffaele Cantone, su cui i giudici si sono riservati. Gli atti, si apprende, sono relativi a ulteriori indagini e in particolare a numerosi accessi informatici. Accessi, secondo l'accusa, effettuati dal tenente Striano. Per quanto riguarda la posizione di Laudati, si tratterebbe di atti di approfondimento relativo al contestato inquinamento probatorio.