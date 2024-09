L’inceneritore salverà Roma dai rifiuti del Giubileo? Ma se sarà pronto per il 2028…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Calvino nelle sue Lezioni americane parlava della peste del linguaggio; Habermas, invece parla di “distorsione e di manipolazione della comunicazione”. La narrazione sulla necessità dell‘inceneritore diè frutto di questa patologia con impatti rilevantissimi su democrazia e organizzazione del futuro. Leggendo il modo in cui il Tar ha bocciato i ricorsi di comitati ed associazioni contrari comprendiamo come questa narrazione falsata rischi di fuorviare lo stesso ruolo di “terzietà” di soggetti istituzionali che dovrebbero attenersi in modo imparziale a dispositivi normativi vigenti e cogenti, che, nel caso della gestione dei, sono sempre più volti all’economia circolare e al recupero di materiali. Noi rispettiamo i giudici ma ci sembra che risultino vittime (non vogliamo pensare complici) dei trucchi retorici sottolineati in apertura.