Grassina e il nuovo parcheggio Da risolvere la questione espropri

(Di martedì 24 settembre 2024) Sarà realizzato in due step ildi. "", ma sorgerà a partire dalla "vecchia" area di sosta della Casa del Popolo: se per decenni ha ospitato gratuitamente le auto della frazione, da qualche anno è passato di proprietà del Comune; ora verrà ampliato, sistemato, razionalizzato e messo in sicurezza. Prevista la realizzazione di 160 posti a disposizione sia dei cittadini, in una frazione tanto popolosa quanto povera di parcheggi, che degli avventori degli eventi culturali e sportivi. Ilsarà dotato di una viabilità interna realizzata con materiali e colorazioni naturali che ricordano la terra battuta. Per il primo lotto dei lavori, il Comune ha già stanziato circa 600mila euro provenienti dall’avanzo di amministrazione.