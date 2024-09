Daily Crown | antimonarchici ‘reali costano mezzo miliardo sterline l’anno’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Londra, 24 set. (Adnkronos/Dpa) – Gli attivistihanno affermato che il costo della famiglia reale per i contribuenti britannici è di oltre 500 milioni di(circa 600 milioni di euro) all?anno. Republic, un’organizzazione che si batte per l’elezione di un capo dello Stato, ha pubblicato un rapporto che analizza dati esistenti, studi e articoli di giornale sulle finanze reali e ha concluso che la monarchia costa ben 510 milioni di(613 milioni di euro) all’anno.I resoconti reali ufficiali pubblicati all?inizio di quest?anno hanno rivelato che la monarchia riceverà un aumento di oltre 45 milioni di(55 milioni di euro), con un incremento del 53 per cento del suo reddito annuale, grazie al quale nelle casse della famiglia reale arriveranno 130 milioni di(156 milioni di euro).