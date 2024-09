Chiara Petrolini l’ex fidanzato e papà dei bimbi morti rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 24 settembre 2024)deiil– Samuel, exdi, la 21enne di Vignale di Traversetolo ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di due neonati sepolti nel giardino, ha deciso dire il. Le dizioni del ragazzo sono arrivate tramite il suo avvocato Monica Moschioni e sono state pubblicate sulla «Gazzetta di Parma». ( dopo le foto) Leggi anche: Come Giulia Cecchettin:Jaconis, la decisione sui funerali Leggi anche: Giulia Cecchettin, le prime parole del padre dopo la mortedeiil«Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era», ha detto Samuel.